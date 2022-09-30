Apple перевезла большинство российских сотрудников в Киргизию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в двух крупных IТ-компаниях, а также представителей профильной ассоциации и профильного ведомства.

Киргизия не единственная страна, куда уехали россияне из Apple. Ещё весной компания вывезла часть из них в Дубай и Лондон, но оба направления пользуются меньшей популярностью, поскольку переезд туда обходится дороже. Выбор Киргизии может объясняться тем, что оттуда родом руководитель Apple по связи с госорганами Назим Турдумамбетов.

Google также релоцировала сотрудников регионального представительства. По информации другого собеседника, компания предложила работникам переехать в Дубай, «но многие не захотели» из-за климата и дальности. Часть штата перевезла и Huawei — в Казахстан и Узбекистан.

Хотя официально Apple не прекращала работу в России, тем не менее, продажи новых моделей устройств Apple на российском рынке были приостановлены. Также компания ограничила работу платёжного сервиса Apple Pay и ряда других сервисов. Кроме того, Apple систематически удаляет из магазина приложений AppStore продукты российских компаний, включённых властями США и других стран в санкционные списки.