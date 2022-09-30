Несмотря на то, что американские технологические компании намерены планомерно снижать свою зависимость от Китая, этот процесс может оказаться гораздо более длительным, сложным и дорогим, чем кажется на первый взгляд, пишет Bloomberg.

Apple действительно пытается уменьшить свою зависимость от Китая: часть новых iPhone 14 уже производится в Индии, а Foxconn, крупнейший поставщик компании, изъявил готовность инвестировать $300 млн в расширение своих мощностей во Вьетнаме.

Вместе с тем у Apple самая большая зависимость от Китая среди американских технологических компаний, включая Amazon, HP, Microsoft, Cisco и Dell. Чтобы вывести лишь 10% производственных мощностей из Поднебесной, Apple потребуется 8 лет и миллиарды долларов - там изготавливается примерно 98% iPhone.

Одна из главных проблем в том, что в Китае сосредоточена основная часть поставщиков Apple и хорошо налажено производство с точки зрении логистики и электроснабжения. Аналогичную инфраструктуру найти или возвести в других странах будет крайне сложно. К тому же существует риск, что, если Apple начнёт уходить из Китая, компания просто не сможет потом вернуться.

Технологические компании всего мира вкладывали в китайскую промышленность десятки миллиардов долларов в течение двадцати лет, сформировав стабильные производственные цепочки. Обрыв этих связей может занять столько же времени, нанеся непоправимый ущерб и без того ослабленной мировой экономике.