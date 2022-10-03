С момента появления в iPhone X сканера Face ID в сети время от времени появляется информация о планах Apple вернуть Touch ID в свои смартфоны. Однако как полагает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, это вряд ли произойдёт.

Гурман пишет, что Apple тестирует два варианта сканера: подэкранный, как у многих других компаний, и сканер в кнопке питания, как это реализовано в iPad mini и Air. Несмотря на тестирование, вероятно, компания в итоге ни один из вариантов не выберет и Touch ID в iPhone не вернёт.

«Последние несколько лет в Apple велись дискуссии о возвращении Touch ID. Инженеры протестировали сканер под экраном и даже думали о его размещении в кнопке питания. Сейчас я считаю, что Face ID никуда не денется, а Touch ID не вернётся на флагманские смартфоны — по крайней мере, в обозримом будущем», — сообщил Гурман.

При этом нельзя исключать появления Touch ID в бюджетных аппаратах компании. Например, в iPhone SE 4. Ранее источники сообщали, что новинка может заменить собой iPhone mini.