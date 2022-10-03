Тим Кук заявил, что слово «метавселенная» все еще вызывает непонимание у подавляющего большинства людей в мире. Об этом он заявил в интервью нидерландскому агентству Bright.

«Я считаю, что очень важно говорить с людьми на понятном им языке. И я не до конца уверен, что среднестатистический человек сможет вам рассказать о том, что из именно себя представляет метавселенная», — отметил Кук.

Метавселенная — термин из научной фантастики, который относится к идее трехмерного интернета, доступ к которому осуществляется с помощью VR-шлемов или очков виртуальной реальности вместо стандартных телевизоров, мониторов и дисплеев смартфонов. Она представляет собой постоянно действующее виртуальное пространство, где люди взаимодействуют между собой или с цифровыми объектами через свои аватары путем технологий виртуальной реальности.

Кук также повторил одну из своих самых распространенных мыслей о том, что виртуальная реальность может быть хорошей, но это не способ прожить всю жизнь. «В неё можно по-настоящему погрузиться. И её можно использовать во благо. Но не думаю, что человек должен хотеть прожить так всю жизнь. Виртуальная реальность подойдёт для периодического использования, но не для добротного общения. Так что я не против, но так я её вижу», — сказал глава Apple.

Сам Кук делает ставку на дополненную реальность. В App Store уже есть несколько приложений дополненной реальности, но, по мнению Кука, в перспективе технология может существенно развиться.