Apple получила новый патент, в котором описан один из сценариев применения реверсивной зарядки в iPhone.

Документ описывает беспроводную систему питания с функцией приёма и передачи энергии. В частности, один из патентных эскизов изображает процесс подзарядки смартфона с помощью другого, приложенного к его задней крышке. При этом отмечается, что реверсивная зарядка также может использоваться для питания Apple Watch, AirPods и других электронных устройств.

В патенте нет никаких технических подробностей. Поэтому о мощности реверсивной зарядки в iPhone пока говорить рано. Можно предположить, что Apple ограничится минимальными значениями, чтобы устройство не перегревалось.

Вопрос только в том, когда эта функция дебютирует в iPhone. Слухи о скором появлении реверсивной беспроводной зарядки в iPhone ходят уже не первый год. Появится ли обратная зарядка уже в iPhone 15, или компания продолжит дорабатывать технологию и в следующем году, пока неизвестно.