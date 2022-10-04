Европейский парламент принял окончательное решение о внедрении USB-C как единого стандарта зарядки широкого спектра гаджетов. Документ приняли почти единогласно: 602 голосами против 13 (еще 8 воздержались), сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону, европейским потребителям больше не потребуется покупать новое зарядное устройство вместе с очередным гаджетом: вся мало- и среднеразмерная электроника получит единый порт. Норма распространяется на телефоны, смартфоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, наушники и гарнитуры, портативные консоли и колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, портативные навигаторы и ноутбуки — если прибор заряжается через кабель, и ему достаточно мощности в 100 Вт, то должен использоваться разъём USB Type-C.

Более того, все поддерживающие быструю зарядку гаджеты также подлежат стандартизации, чтобы зарядные устройства были полностью совместимыми. Характеристики зарядных устройств получат специальные обозначения, облегчая таким образом выбор для потребителя.

Специалисты отметили, что новый закон будет официально одобрен и опубликован в конце 2024 года. У государств-членов ЕС будет около 24 месяцев на принятие закона. Соответственно, производители гаджетов должны будут отказаться от проприетарных разъемов в пользу универсального USB-C не позднее ноября 2024 года.

Исходя из этого следует, что компания Apple должна будет отказаться от использования порта Lightning в iPhone, AirPods и других своих устройствах. Сохранение альтернативных стандартов подключения будет возможно только при одном условия – Apple или любая другая компания, решившая отказаться от принятого стандарта, должны привести доказательства в пользу невозможности использования USB-С в своих устройствах.

В ЕС уверены, что переход на единый стандарт позволит сократить количество электронных отходов, повысит продолжительность использования гаджетов, а также сделает их эксплуатацию удобнее.