Apple объявила, что библиотека стримингового аудиосервиса Apple Music уже включает 100 млн композиций. В компании подчеркнули, что данное обстоятельство делает базу платформы самой большой коллекцией музыки.

Глава международной редакции Apple Music‌ Рэйчел Ньюман отметила: "Спустя двадцать один год после изобретения iTunes и дебюта оригинального iPod мы перешли от 1000 песен в вашем кармане к 100.000-кратному количеству песен в Apple Music. Это феноменальный рост по любым показателям. Вся история, настоящее и будущее музыки у вас под рукой или [доступны] с помощью голосовой команды. Музыки больше, чем вы можете прослушать за всю жизнь или за несколько жизней. Больше музыки, чем на любой другой платформе. Просто самая большая коллекция музыки в любом формате".

В корпорации рассказали, что в 60-х ежегодно издавалось лишь около пяти тысяч новых альбомов, а сейчас любой желающий может записать трек и сделать его доступным почти в любой точке мира. Благодаря этому, более 20 тыс. исполнителей ежедневно добавляют в Apple Music новые песни, которые позволяют расширить каталог сервиса.

Apple также напоминает о редакторских подборках с треками, которые отбираются вручную, и об алгоритмах сервиса, которые рекомендуют к прослушиванию треки на основе интересов пользователя. Даже если просто включить Apple Music, можно найти огромное количество песен и артистов, которые останутся в избранном.