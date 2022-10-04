WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах уже 24 октября. По данным Wabetainfo, речь идет о владельцах iPhone на базе операционных систем iOS 10 и 11.

Мессенджером не смогут пользоваться владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года. Модели были сняты с производства осенью 2013 года и в сентябре 2015 года соответственно. Чтобы продолжать пользоваться сервисом пользователям необходимо приобрести новое, более современное устройство. Если у пользователя другая модель iPhone, то для работы приложения надо загрузить iOS 12 или более новую версию операционной системы.

Пользователям смартфонов с устаревшей версией ОС необходимо обновить свое устройство до вышеуказанной даты, иначе они лишатся возможности отправлять сообщения и совершать звонки посредством популярного мессенджера. Для это нужно зайти в настройки iPhone, выбрать пункт «Основные», а затем «Обновление ПО».