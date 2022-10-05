Apple просит поставщиков перенести часть операций по производству наушников AirPods и Beats в Индию, пишет газета Nikkei.

Отмечается, что Apple начала переносить часть производства iPhone из Китая в Индию еще в 2020 году. Теперь компания планирует то же самое для наушников AirPods и Beats. Apple уже попросила китайского поставщика Luxshare Precision Industry о переводе части производства в Индию с целью удвоения экспорта к концу марта 2023 года.

Американская корпорация пытается диверсифицировать цепочку поставок своих продуктов, чтобы избежать в будущем повторения ситуации во время пандемии COVID-19, когда почти все производство компании, сосредоточенное в Китае, оказалось закрытым. Кроме того, компания учитывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем, пишет агентство.

Apple начала изготавливать в стране iPhone 13 в апреле 2022 года, а в конце сентября в стране досрочно стартовало производство iPhone 14. Кроме того, Apple намерена запустить в Индии сборку iPad. Экспорт iPhone из Индии с апреля по август текущего года превысил $1 млрд. Bloomberg News прогнозирует, что это значение достигнет $2,5 млрд к марту следующего года.