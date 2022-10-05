После череды переносов и скандалов с Уиллом Смитом, Apple все же решилась выпустить драму «Освобождение» с актером в главной роли в этом году. Лента, которую поставил Антуан Фукуа ("Великий уравнитель", "Тренировочный день"), выйдет в декабре.

«Освобождение» основан на реальных событиях времен Гражданской войны в США. Главный герой — беглый раб Питер, который решил уйти от своих хозяев-конфедератов, чтобы присоединиться к северянам и их борьбе за свободу. Однако для этого ему придется пересечь опасные болота Луизианы и скрыться от вооруженных охотников за головами.

В основу фильма легла реальная история. Она была рассказана Уильямом Н.Коллажом в книге «Emancipation», вдохновленной фотографиями из издания Harper’s Weekly за 1863 год. В них писатель увидел порабощенных темнокожих мужчин. Один из снимков назывался «Бичеванная спина», на нем была изображена изуродованная жестокими побоями спина мужчины по имени Питер. Фото впоследствии вызвало общественный резонанс и способствовало сопротивлению общества рабовладельческой системе.

Мировая премьера исторической драмы состоится 2 декабря, а 9 декабря картина станет доступна на Apple TV+. В ленте появятся, помимо Смита, Бен Фостер, Чармейн Бингва, Гилберт Овуор, Мустафа Шакир, Стивен Огг, Грант Харви и другие актеры. Apple заплатила за эксклюзивные права на «Освобождение» $130 млн, опередив крупные кинокомпании.