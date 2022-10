Техноблогер под ником Golden Reviewer сравнил все актуальные мобильные процессоры в двух популярных бенчмарках. С новым чипом Apple соревновались топовые модели Qualcomm, MediaTek и Samsung — но ни один из них не смог обойти новинку, а в одном из тестов — даже занять второе место.

Процессоры тестировались в 3DMark Wildfire Extreme и GFXBench (в последнем также отдельно учитывались цифры в дисциплине Aztec). Лидирующую позицию во всех испытаниях занял Apple A16 Bionic. При этом новинка превзошла Snapdragon 8+ Gen 1 в 3DMark Wildfire Extreme на 47%. Второю позицию занял прошлогодний A15 Bionic.

For Apple A16, GPU performance improvement may be marginal, but some better efficiency is still welcomed. And before the Snapdragon 8 Gen 2 is available, A16 is still hands down the fastest mobile SoC. pic.twitter.com/AbCHAgnTWg