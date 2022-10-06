На днях члены Евросоюза практически единогласно проголосовали за стандартизацию USB-C в цифровых устройствах, включая смартфоны. В первую очередь это затронет Apple, которая продолжает выпускать iPhone с портом Lightning. Издание The Verge считает, что первым смартфоном Apple с USB-C станет iPhone 17, который выйдет только в 2025 году.

По словам журналистов, несмотря на то, что Евросоюз принял USB-C в качестве универсального интерфейса для продаваемых на территории гаджетов, Apple не будет спешить исполнять данное указание. Специалисты полагают, что компания адаптирует свои девайсы к новому стандарту не раньше 2025 года.

У производителей будет два года, чтобы подготовиться к переходу на USB-C — то есть, как минимум до конца октября 2024-го. Учитывая, что Apple традиционно проводит презентации новых смартфонов в сентябре, а действие закона распространяется лишь на технику, поступившую в продажу после его вступления в силу, в 2024 году iPhone 16 может стать одним из последних гаджетов с отличным от USB-C разъёмом.

Apple может отказаться от Lightning и раньше этого срока, однако она не обязана это делать. Компания также не должна отзывать от продажи уже вышедшие устройства, так как закон касается только новых устройств. То есть даже в случае релиза iPhone 16 с Lightning компания не столкнётся с проблемами.

Известный аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что Apple не будет тянуть с переходом с устаревшего Lightning и покажет iPhone с USB-C уже в 2023 году. Марк Гурман из Bloomberg более осторожен в формулировках и пишет, что это произойдёт «не раньше 2023 года».