Популярный производитель чехлов и других аксессуаров ESR раскрыл дизайн еще не анонсированного iPad 10, сообщает портал 9to5mac.

Чехол пока нельзя заказать, но в карточке товара есть изображение и даже рекламный ролик с участием самого устройства. Согласно источнику, новый базовый iPad будет во многом напоминать Pro-версию: рамки станут меньше, а закругления экрана — больше.

В числе других изменений можно отметить увеличенный вырез под модуль камеры (как у iPad Air 5) и магнитную зарядку для Apple Pencil, а также большую кнопку включения с датчиком Touch ID. В описании товара указано, что чехол совместим только с iPad 10 (2022), что косвенно подтверждает относительно крупное обновление дизайна планшета.

Согласно прошлым утечкам, iPad 10-го поколения будет оснащен чипом A14 Bionic, который также использовался в iPhone 12. Он на 30% производительнее чипа A13, который используется в iPad 9-го поколения. Ожидается, что новый планшет также получит поддержку сетей пятого поколения, а также получит USB-C вместо Lightning, немного увеличенный дисплей и улучшенные камеры.

Предполагается, что анонсу новинок Apple, в том числе iPad 10, не будет посвящена отдельная презентация. Вместо этого компания выпустит пресс-релиз на сайте.