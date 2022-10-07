Японское издание Nikkei разобрало смартфон iPhone 14 Pro Max и подсчитало стоимость его комплектующих, которая выросла до рекордного уровня, примерно на 20% превысив стоимость комплектующих iPhone 13 Pro Max.

Производство iPhone 14 Pro Max в расчёте на комплектующие обошлось $501, что более чем на $60 дороже, чем у iPhone 13 Pro Max, поступившего в продажу в прошлом году. С момента появления модели Pro Max в 2018 году, стоимость комплектующих варьировались от $400 до $450.

Таким образом iPhone 14 Pro Max стал самым «затратным» гаджетом не только в рамках своей серии, но и за всю историю фирменных смартфонов.

Предположительно, высокая стоимость комплектующих связана с чипом A16 Bionic — он стоит $110, что почти в 2,5 раза дороже A15. Также Apple дорого обошлись новые детали для камер, включая CMOS-сенсоры — камерный блок в iPhone 14 Pro Max получится на 50% дороже, чем у предшественника.

Примечательно, что iPhone 14 Pro Max продаётся за столько же, за сколько был доступен его предешственник на старте продаж — Apple не стала перекладывать увеличившиеся расходы на покупателей.