Апелляционный суд Парижа сократил штраф Apple с рекордных €1,1 млрд до €371 млн. Ранее компания подала апелляцию на решение Антимонопольного комитета Франции, который обвинил производителя iPhone в нарушении правил честной конкуренции.

Штраф был наложен французскими антимонопольными службами в 2020 году: Apple обвинялась в антиконкурентных действиях в отношении собственных дистрибьюторов и розничной сети. По версии регулятора, производитель вмешивался в ценовую политику компаний, торгующих её продукцией, и заставлял их приводить ценники в соответствие тем, которые она устанавливает в своих розничных и интернет-магазинах. Это был крупнейший штраф в истории французского антимонопольного органа.

Апелляционный суд Парижа уменьшил размер штрафа, поскольку снял с Apple одно из трёх основных обвинений, связанных с ценовым сговором, утверждает источник Reuters. Кроме того, суд принял решение существенно снизить ставку, которая применялась для расчёта общей суммы штрафа: учитывая масштабы деятельности и финансовую мощь Apple, антимонопольный регулятор в 2020 году применил высокую ставку.

В американской компании заявили, что не согласны с этим решением и "считают, что штраф должен быть отменен целиком". В этой связи адвокаты Apple планируют подать жалобу в кассационный суд.