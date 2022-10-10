Мобильное приложение «СБОЛ», заменяющее «Сбербанк Онлайн», вновь появилось в App Store. Приложение доступно по прямой ссылке, при его поиске в магазине приложений оно не отображается.

В Сбере рекомендовали установить приложение СБОЛ владельцам устройств на платформе iOS, чтобы иметь доступ к сервисам банка. «Мы подтверждаем, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены», — подчеркнули представители банка.

Также в пресс-службе Сбера посоветовали обновить приложение СБОЛ тем клиентам, у которых есть установленное ранее банковское приложение СберБанк Онлайн или более ранняя версия приложения СБОЛ.

В середине августа в App Store появилось приложение СБОЛ - агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании "Открытые IТ-решения". С помощью него клиенты Сбера могли получить те же услуги и сервисы, что и через "Сбербанк онлайн". В App Store скачать СБОЛ можно было всего неделю, после чего оно было удалено из магазина.