В выпущенных в этом году iPhone 14 появилась функция обнаружения дорожно-транспортных происшествий, позволяющая в автоматическом режиме вызвать экстренные службы в случае аварии. Оказалось, что на деле это нововведение работает не идеально. По сообщениям сетевых источников, iPhone 14 может вызвать правоохранителей и медиков в парк аттракционов, приняв поездку на американских горках за ДТП.

Функция обнаружения ДТП оповещает экстренные службы об авариях, если зафиксирует перегрузку акселерометра и иных датчиков внутри смартфона. Сообщение в службу спасения отправится в течение 20 секунд после фиксации ДТП, если пользователь не отменит отправку.

Но, как сообщают пользователи, датчики iPhone 14 срабатывали не только во время реальных аварий, но также во время поездок на американских горках — при резких торможениях и на крутых поворотах. А ещё посылали SOS-оповещения, когда владельцы роняли устройства в движущемся автомобиле — или теряли его при поездке на мотоцикле.

Внимание на жалобы обратил The Wall Street Journal. Издание получило шесть записей звонков, после которых службы были вынуждены выехать на место «аварии». Одна из «пострадавших» в парке развлечений Kings Island в штате Цинциннати заметила пропущенные входящие от диспетчера, только когда спустилась с аттракциона. Она сообщила ему, что цела, но до этого её уже искал отряд — и не нашёл.

Подобные случаи были зафиксированы и в парке Долливуд штата Теннеси. Владельцам аттракционов даже пришлось расставить таблички, сообщающие о необходимости переводить iPhone в авиарежим или деактивировать функцию обнаружения аварий.

В Apple о ситуации знают. Вероятно, в ближайшее время выйдут новые прошивки, которые научат смартфоны и часы не обращать внимания на американские горки.