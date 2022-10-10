В ноябре iPhone 5c и iPad mini 3 попадут в список устаревших гаджетов
С первого ноября 2022 года Apple признает устаревшими смартфон iPhone 5c и планшет iPad mini 3, сообщает портал MacRumors.
Apple внесла iPhone 5c в список винтажных устройств еще в октябре 2020 года, и с тех пор владельцам смартфона был доступен ограниченный набор услуг по ремонту. С 1 ноября Apple отметит iPhone 5c как устаревший, прекратив какую-либо поддержку. Об этом говорится в письме, разосланном авторизованным сервисным центрам. Вместе с устаревшим смартфоном поддержки также лишится iPad mini третьего поколения с поддержкой Wi-Fi и TD-LTE, представленный в 2014 году.
iPhone 5c был представлен вместе с iPhone 5s в сентябре 2013 года. Это первый смартфон Apple с большим количеством ярких расцветок на выбор. Кроме того, тогда Apple впервые выпустила младшую модель iPhone, предназначенную для клиентов с ограниченным бюджетом, однако особого успеха этот продукт не имел. Смартфон работал на базе операционной системы iOS 7, но в итоге был обновлен до iOS 12. Он был построен на базе 32-битной SoC Apple A6 и в целом был близок по аппаратным возможностям к iPhone 5.
Тот факт, что раритетный девайс окажется в списке винтажных устройств, означает, что Apple прекращает любые виды обслуживания пользователей смартфона. Ранее сервисные центры могли исполнить гарантийные обязательства перед владельцами гаджета или выполнить постгарантийное обслуживание при наличии запасных частей.
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