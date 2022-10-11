Apple выпустила iOS 16.0.3, небольшое обновление с исправлением ошибок, которое появилось через несколько недель после запуска операционной системы iOS 16.

Как отмечается в заметке к релизу, этот апдейт содержит исправления ошибок и важные обновления безопасности для iPhone.

Так, например, в iOS 16.0.3 была решена проблема, мешающая быстрому включению камеры на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Также купертиновцы исправили баг, из-за которого уведомления о входящих вызовах и уведомлениях от приложений могли отображаться с задержкой. О последнем недочете сообщали владельцы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Чтобы установить iOS 16.0.3, необходимо перейти в «Настройки» -> «Основные» —> «Обновление ПО» -> «Загрузить и установить». Вес iOS 16.0.3 составляет около 500 МБ. Как и для всех обновлений iOS, для завершения установки потребуется перезагрузить iPhone.