Четвертая версия смартфона iPhone SE получит 6,1-дюймовый дисплей. Об этой и других деталях модели ресурсу Macrumors рассказал аналитик Росс Янг, который ранее уже делал точные прогнозы о планах Apple по выпуску новых устройств.

По его словам, iPhone SE 4 напомнит iPhone XR. У смартфона будет IPS-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Селфи-камеру разместят в вырезе, напоминающем челку. Вероятно, «монобровь» будущего телефона окажется меньшего размера, чем таковая у iPhone XR и других смартфонов Apple. Это будет сделано в связи с тем, что аппарат не будет иметь датчик TrueDepth, необходимый для работы сканера Face ID.

По слухам, вместо системы распознавания лица смартфон будет использовать традиционный Touch ID, интегрированный в кнопку питания на боковой грани корпуса вместо классического круглого элемента под дисплеем. На это указывает и авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, многие прогнозы которого оказались достоверными. С ним согласен и известный более спорными высказываниями инсайдер Джон Проссер.

Есть вероятность, что iPhone SE 4 получит Dynamic Island, как и старшие модели линейки iPhone 14. Однако случится это только в том случае, если выход смартфона будет запланирован на 2024 год, когда все четыре смартфона в основной линейке получат "Динамический остров".