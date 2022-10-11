Аналитик и журналист Bloomberg Марк Гурман назвал сроки выхода новой операционной системы для планшетов Apple. По его словам, финальная версия iPadOS 16.1 будет выпущена на неделе между 24 и 30 октября.

Как отмечает журналист, Apple хочет убедиться, что она исправила все серьёзные проблемы новой версии операционной системы для iPad. В ходе бета-тестирования iPadOS 16 отличалась нестабильностью, особенно в новом режиме мультизадачности Stage Manager. Поэтому выпуск системы, как и macOS Ventura, отложили до октября. Из-за задержки компания выпустит не iPadOS 16, а сразу версию iPadOS 16.1.

Stage Manager обеспечивает более удобную работу с несколькими приложениями. Также он добавляет приложение Freeform — доску для рисования, в том числе в режиме совместной работы.

Вероятно, что macOS Ventura выйдет одновременно с iPadOS 16.