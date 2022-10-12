Пользователи Xbox теперь могут установить на консоль приложение Apple Music и проигрывать музыку в фоновом режиме во время игровых сессий. Ранее такая возможность была только у Spotify.

Приложение для консолей предлагает такой же функционал, как на других платформах. Это значит, что можно не только прослушивать треки из своей библиотеки, но и просматривать клипы, а также слушать радио. Приложение можно скачать в магазине Microsoft. Для доступа к аккаунту необходимо ввести свой Apple ID и пароль.

Помимо этого, официальные приложения Apple Music и Apple TV будут выпущены для Windows 10 и 11. Они появятся в магазине Microsoft в следующем году, а их бета-версии будут выпущены в ближайшее время (более точный срок не приводится).

Кроме того, в приложение «Фотографии» интегрируется медиатека iCloud — прямо оттуда можно будет просмотреть все свои фото и видео из облачного сервиса от Apple. Ранее приходилось пользоваться приложением iCloud, которое интегрировалось в «Проводник». Сейчас обновлённые «Фотографии» (версия 2022.31100.9001.0) доступны участникам программы предварительной оценки на канале Dev.