Apple планирует монетизировать оригинальный видеоконтент Apple TV+. Компания уже начала переговоры с медиа агентствами относительно продажи рекламы, сообщает Digiday со ссылкой на источники в этих агентствах.

По данным издания, Apple создаст DSP (Demand Side Platform) для управления рекламой, а продавать её будет по принципу аукциона — так, например, работает покупка рекламы в поиске Google.

Ожидается, что Apple запустит дешевую подписку на Apple TV+ в начале 2023 года. Она будет открывать доступ ко всем фильмам и сериалам, но с рекламой. Подобные виды тарифов есть у Netflix и Disney+.