Apple запустила программу технической поддержки Ask Apple («Спросите Apple»), которая позволяет разработчикам получать помощь в разработке приложений от инженеров и экспертов Apple. С помощью Ask Apple разработчики могут получить информацию о внедрении новых бета-функций, обновлениях, представленных на WWDC, внедрении Dynamic Island, переходе на SwiftUI и многом другом.

Приложение Ask Apple является бесплатным, а регистрация открыта для всех участников программ Apple Developer Program и Apple Developer Enterprise Program. Общение с ними будет реализовано в мессенджере Slack. Также будут доступны отдельные чаты на японском, корейском и упрощённом китайском.

«Наша команда стремится постоянно развивать поддержку для глобального сообщества разработчиков, и мы рады предложить Ask Apple в качестве еще одного нового ресурса», - рассказала Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple по международным отношениям с разработчиками и корпоративному и образовательному маркетингу.

Кроме этого разработчики смогут запросить 25-минутную личную консультацию. Сотрудники помогут советами по работе с новыми технологиями. Также можно будет запросить советы по написанию кода и получить консультации по публикации приложений.