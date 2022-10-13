Аналитики из Trendfocus считают, что к середине 2023 года стоимость твердотельных накопителей упадет в два раза. Причина — значительный избыток чипов памяти и готовых SSD на складах.

В то время как производители памяти сокращают выпуск 3D NAND, избыток чипов памяти и твердотельных накопителей настолько значителен, что их цены будут продолжать падать в ближайшие месяцы.

Ситуация обусловлена падением спроса на ПК со стороны простых потребителей и бизнеса, что означает и снижение спроса на все виды компьютерных компонентов, включая процессоры, видеокарты и твердотельные накопители. SSD относительно легко производить, и на складах скапливается большое количество готовой продукции, объясняют эксперты.

В последние недели Kioxia заявила, что с 1 октября сократит производство пластин 3D NAND на 40%, тогда как Micron сообщила, что замедлит выпуск 232-слойной 3D NAND. Такая память предназначена для лучших твердотельных накопителей с производительностью последовательного чтения/записи, превышающей 10 ГБ/с. Однако аналитики считают, что эти действия не будут иметь мгновенный эффект на рынок, поскольку обе компании имеют в наличии много чипов, а производители SSD запасли множество дисков, которые им нужно реализовать.

Точно неизвестно, сколько твердотельных накопителей находится в запасах десятков производителей, но Trendfocus предполагает, что облачным компаниям и производителям ПК потребуется не менее двух кварталов, чтобы освоить уже произведённые накопители.