Приложение социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно для скачивания в магазине приложений App Store, сообщила пресс-служба компании.

"Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", - сказали в пресс-службе "ВКонтакте".

Аккаунт разработчика остался тем же, а значит, помимо скачивания новой версии можно обновить старую. «СБОЛ», к примеру, выпускается от другого разработчика и под другим названием.

Восстановили не только «ВКонтакте», но и ряд других приложений холдинга — «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Музыка», «Новости» и «Почту Mail.ru», скачать можно по прямым ссылкам. «Домклик» и «Юлу» скачать из App Store нельзя.

«ВКонтакте» пропало из App Store в конце сентября. Вместе с ним исчезли и другие приложения от VK — в том числе Mail.ru. Позже Apple подтвердила, что удалила приложения VK из магазина и заблокировала аккаунт разработчика. Причина решения — западные санкции против владельцев и управленцев компании.