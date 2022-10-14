Россияне купили в четыре раза меньше iPhone 14, чем было год назад с iPhone 13, — 53 тыс. смартфонов против 220 тыс., сообщают «Ведомости» со ссылкой на разработчика платформы безопасной монетизации данных oneFactor.

Данные oneFactor подтвердили российские операторы. В Tele2 в сети зафиксировали в 3,5 раза меньше новых смартфонов Apple, чем в 2021 года. В МТС количество регистраций iPhone последнего поколения уменьшилось в 2,5 раза.

Чаще у отечественных ретейлеров покупали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — 27 тысяч и 25 тысяч моделей соответственно. На базовую модель iPhone 14 пришлось всего 1500 регистраций. Больше всего продаж актуальных смартфонов бренда заметили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане.

По словам опрошенных изданием экспертов, среди причин снижения спроса на новые модели — ограниченная доступность iPhone 14, отсутствие рекламных кампаний в России, снижение доходов населения, а также «общий неблагоприятный фон».