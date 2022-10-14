Согласно данным The Information, на которые ссылается ресурс MacRumors, гарнитура смешанной реальности Apple получит сканер радужной оболочки глаза, посредством которого будет происходить биометрическая аутентификация. Эта технология будет использоваться для авторизации в учётных записях и подтверждения платежей.

Новая технология станет неким аналогом уже используемой в устройствах Apple Face ID. Идентификация пользователя будет проходить сразу после надевания гарнитуры, что сделает проще использование устройства разными людьми, например, членами одной семьи. Кроме того, такой метод подтверждения личности сделает возможным авторизацию в разных учётных записях и упростит проведение платежей.

Сканировать радужку будут камеры, направленные на лицо. Они также будут отслеживать направление взгляда, что поможет уменьшить затраты на графику — например, системе не придётся резко создавать изображение в периферийном зрении пользователя.

В гарнитуре будет 14 камер — у Quest Pro их, например, 10. Такое количество нужно для лучшего захвата движений человека. Например, две камеры будут смотреть вниз, чтобы следить за ногами.

Внешняя часть гарнитуры получит дисплей, который позволит другим людям наблюдать за выражением лица пользователя. Дополнительный экран в целях экономии энергии сможет работать с низкой частотой обновления, также как это реализовано в Always-On Display на iPhone и Apple Watch.

Гарнитура Apple напоминает лыжные очки — в ее дизайне использовались сетчатые ткани, металл и стекло. Внешние камеры устройства скрыты лучше, чем в Quest Pro. Кроме того, оно тоньше и легче (весит 722 г).

Пользователи, которые носят очки, смогут закрепить внутри гарнитуры нужные линзы на магниты. При этом инсайдеры отмечают, что некоторые функции могут не попасть в финальную версию гарнитуры.

Презентация гарнитуры смешанной реальности Apple запланирована на 2023 год.