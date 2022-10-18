По данным Марка Гурмана из Bloomberg, в следующем году компания Apple может выпустить специальную док-станцию для iPad. Новинка позволит превратить планшет в экран для управления умным домом.

Информации о новом аксессуаре пока немного. Гурман утверждает, что при помещении планшета на док-станцию пользователи смогут совершать звонки через FaceTime и управлять устройствами умного дома с помощью голосовых команд. Вероятно, в таком режиме на iPad будет отображаться специальный «домашний» интерфейс. Предполагается, что док-станция будет выполнять беспроводную зарядку планшета, а ещё её оснастят встроенными динамиками.

Также ожидается, что до конца октября Apple обновит линейку планшетов. Скорее всего, обойдется без отдельной презентации, а новые iPad просто появятся в магазинах Apple без громких анонсов. Ожидается, что корпорация выпустит iPad Pro с чипом М2, а также обновит iPad начального уровня, который наконец получит разъем USB-C.

Гурман также сообщает, что Apple работает и над обновлённой версией HomePod со встроенным экраном, сенсорным управлением и чипом S8. Это может быть аналог Nest Hub Max от Google. В разработке также находится телеприставка Apple TV, совмещённая со смарт-колонкой и оборудованная камерой для видеозвонков.