Apple полностью обновила iPad и iPad Pro. Изменения коснулись как дизайна, так и "начинки" планшетов.

Новое поколение iPad Pro будет доступно в двух версиях — на 11 дюймов и 12,9 дюйма. Планшеты базируются на процессоре M2, которым оснащены выпущенные летом MacBook Air и MacBook Pro — считается, что iPad Pro будут иметь такую же производительность.

По утверждению Apple, M2 на 15% быстрее, чем M1 по части ЦПУ, и на 35% быстрее в графических вычислениях. Нейрочип Neural Engine может обрабатывать на 40% больше операций в секунду, а пропускная способность памяти достигает 100 ГБ/с, что на 50% больше, чем у M1.

12,9-дюймовый iPad Pro оснащён технологией Mini LED для улучшенных уровней чёрного, лучшей контрастности и более впечатляющей производительности HDR. Модель меньшего размера имеет более простой ЖК-экран. Оба поддерживают функцию Apple ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

Компания улучшила работу Apple Pencil, предоставив пользователям «совершенно новое измерение для взаимодействия со своим экраном». Apple Pencil теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем, что позволяет предварительно просмотреть свою отметку до того, как она будет сделана. Благодаря этому появилась возможность делать наброски и иллюстрации точнее и легче.

Новый iPad Pro предлагается со 128, 256 или 512 Гбайт флеш-памяти и 8 Гбайт оперативной памяти, а также в более продвинутых модификациях с 1 или 2 Тбайт флеш-памяти и 16 Гбайт оперативной памяти. За беспроводные подключения отвечают Wi‑Fi 6E и Bluetooth 5.3, а опционально доступна поддержка 5G. Тыльная камера не изменилась: основной 12-Мп модуль с апертурой f/1.8 дополняет 10-Мп ультраширокоугольная камера с апертурой f/2.4. Фронтальная камера 12-Мп.

Меньший 11-дюймовый iPad Pro будет доступен по цене от $799 за версию на 128 ГБ только с Wi-Fi, а аналогичный вариант с поддержкой 5G обойдётся в $999. Модификация на 2 ТБ с Wi-Fi стоит $1899, а с 5G — $2099. Модель с диагональю экрана 12,9 дюйма стартует от $1099 за версию на 128 ГБ с Wi-Fi ($1299 за 5G), а самый топовый вариант с накопителем на 2 ТБ и поддержкой 5G обойдётся в $2399. Старт продаж намечен на 26 октября.

Как и предполагалось, iPad 10-го поколения выполнен в полностью новом дизайне и внешне повторяет актуальный iPad Air.

Новый базовый iPad получил зарядный разъём USB Type-C вместо применявшегося в прошлом поколении Lightning. новинка оснащена 10,9-дюймовым экраном Liquid Retina с поддержкой разрешения 2360x1640 пикселей, яркостью 500 кд/м2 и сертификацией True Tone. Сканер отпечатков пальцев Touch ID компания перенесла на верхнюю грань устройства в кнопку блокировки.

Внутри планшета установлен процессор A14 Bionic, обеспечивающий 20-процентное увеличение производительности по части ЦП и 10-процентное по части графики по сравнению с предыдущим поколением. Новый iPad в пять раз быстрее, чем самый продаваемый планшет на Android, рассказали в Apple. Также есть 16-ядерный чип Neural Engine, который предлагает вдвое больше ядер, чем A13, что ускоряет обработку ИИ-задач на 80 процентов. В качестве системы используется iPadOS 16.

Сзади установлена 12-мегапиксельная камера с апертурой объектива f/1.8 и поддержкой Smart HDR 3. Для видеозвонков предусмотрена 12-мегапиксельная ультраширокоугольная фронтальная камера с углом обзора 122° и функцией Center Stage для отслеживания человека в кадре.

Вместо привычного Lightning в новинке используется порт USB Type-C. Для связи у нового iPad есть поддержка Wi-Fi 6, сетей 5G, физических SIM-карт и eSIM. К планшету можно докупить чехол Smart Folio, перо Apple Pencil (первого поколения) и новую клавиатуру Magic Keyboard Folio с большим трекпадом и ходом клавиш 1 мм.

Стоимость нового iPad 10-го поколения начинается с $449 за Wi-Fi-версию и с $599 за версию Wi-Fi+5G. Будут доступны версии с 64 и 256 Гбайт постоянной памяти. iPad 10-го поколения будет выпускаться в четырёх вариантах цвета корпуса: синем, розовом, жёлтом и серебряном. Заказать новинку можно будет уже сегодня. В магазинах устройство появится с 26 октября.

Apple также определилась с датой выхода финальной версии iPadOS 16 - это случится в понедельник 24 октября.