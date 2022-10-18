Вместе с флагманскими iPad Pro и «полностью переработанным» iPad, была представлена обновлённая ТВ-приставка Apple TV 4K, которая получила несколько существенных изменений по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Внутри теперь установлен чип A15 Bionic для более высокой производительности. Приставка также поддерживает HDR10+ с Dolby Vision. Объёмный звук Dolby Digital 5.1 и 7.1 также доступны. Пульт дистанционного управления не изменился, но теперь в нём порт USB-C для зарядки, а не Lightning.

Как и раньше, пользователям доступны две модификации Apple TV — с накопителем на 64 и 128 ГБ. Однако младшая версия отличается не только меньшим объемом встроенной памяти. В ней нет поддержки Thread и гигабитного Ethernet порта. Две последние опции доступны только в старшей модели. Есть порт HDMI 2.1, поддержка Wi-Fi 6 2x2 MIMO и Bluetooth 5.0.

Базовая модель с Wi-Fi и накопителем на 64 ГБ стоит $129, а вариант с портом Ethernet и 128 ГБ памяти — $149. Владельцы Apple TV 4K прошлого поколения могут приобрести Siri Remote с портом USB Type-C отдельно за $59. В продажу новинка поступит 4 ноября.