Apple сократила производство iPhone 14 Plus спустя две недели после релиза
Apple сократила производство iPhone 14 Plus менее чем через две недели после релиза устройства, сообщает издание Information со ссылкой на двух своих источников. Компания приказала минимум одному производителю в Китае прекратить выпуск компонентов iPhone 14 Plus. Устройство поступило в продажу 7 октября 2022 года.
Один из подрядчиков Apple был вынужден полностью прекратить производство компонентов для новинки, а два других сократили объёмы выпуска на 70 % и 90 % соответственно.
Отдел по закупкам Apple собирается пересмотреть прогнозы по спросу на эту модель. Как пишет издание, стоимость iPhone 14 Plus — $899, а более функционального и мощного iPhone 14 Pro — $999. Небольшая разница в $100 побудила покупателей выбирать более дорогой вариант.
Аналитики и ранее предрекали моделям iPhone 14 начального уровня более прохладную встречу рынком, так что на фоне общего снижения спроса на смартфоны в третьем квартале подобные шаги со стороны Apple не вызывают удивления. Специалисты Canalys, например, зафиксировали снижение объёмов продаж смартфонов в третьем квартале на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос, по их мнению, не восстановится в последующие шесть или девять месяцев.
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