Apple сократила производство iPhone 14 Plus менее чем через две недели после релиза устройства, сообщает издание Information со ссылкой на двух своих источников. Компания приказала минимум одному производителю в Китае прекратить выпуск компонентов iPhone 14 Plus. Устройство поступило в продажу 7 октября 2022 года.

Один из подрядчиков Apple был вынужден полностью прекратить производство компонентов для новинки, а два других сократили объёмы выпуска на 70 % и 90 % соответственно.

Отдел по закупкам Apple собирается пересмотреть прогнозы по спросу на эту модель. Как пишет издание, стоимость iPhone 14 Plus — $899, а более функционального и мощного iPhone 14 Pro — $999. Небольшая разница в $100 побудила покупателей выбирать более дорогой вариант.

Аналитики и ранее предрекали моделям iPhone 14 начального уровня более прохладную встречу рынком, так что на фоне общего снижения спроса на смартфоны в третьем квартале подобные шаги со стороны Apple не вызывают удивления. Специалисты Canalys, например, зафиксировали снижение объёмов продаж смартфонов в третьем квартале на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос, по их мнению, не восстановится в последующие шесть или девять месяцев.