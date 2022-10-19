Apple заморозила планы по использованию чипов китайской компании Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) в своих продуктах. Ранее власти США ввели более строгий экспортный контроль в отношении фирм из КНР.

Как сообщает Nikkei Asian со ссылкой на собственные источники, 128-слойные микросхемы памяти 3D NAND производства YMTC даже были сертифицированы Apple для использования в iPhone, и первоначальный план подразумевал начало их использования при выпуске смартфонов для китайского рынка уже в этом году. По другим данным, Apple собиралась перейти на использование памяти YMTC в 40% выпускаемых iPhone для глобального рынка, поскольку китайский поставщик предлагал на 20% более низкую цену по сравнению с именитыми конкурентами.

На прошлой неделе руководство США добавило YMTC и 30 других китайских компаний в перечень фирм, которые официальные лица Соединённых Штатов не смогли проинспектировать. Этот шаг усилил напряжённость между США и Китаем и привёл к введению 60-дневного режима, который, вероятно, повлечёт за собой гораздо более жёсткие санкции.

«Apple может по-прежнему стремиться использовать чипы YMTC на местном рынке для Китая. Но в нынешних условиях крайне маловероятно, что YMTC сможет через пару лет поставлять такие чипы NAND, которые нужны Apple»,— считает директор по инвестициям компании Brandes Investment Partners Брент Фредберг.