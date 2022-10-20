Intel продемонстрировала ранний прототип Thunderbolt следующего поколения, соответствующий спецификации USB4 v2. Он обеспечит полосу пропускания со скоростью 80 Гбит/с через стандартный разъем Type-C.

Новый интерфейс будет двунаправленным с четырьмя каналами по 20 Гбит/с (два на приём и два на отдачу). Их можно будет переконфигурировать. Иными словами, каналы передачи данных можно будет распределять по направлениям в зависимости от потребности. Таким образом, например, можно будет получить в одну сторону скорость передачи данных 120 Гбит/с, но тогда в другую не получится «выжать» больше 40 Гбит/с.

Это позволит компьютерам Mac поддерживать до двух дисплеев 8K 60 Гц. Сейчас ни один Mac не потянет такое. Современные компьютеры Apple могут работать только с экранами 6K 60 Гц.

Новое поколение Thunderbolt будет совместимо с USB4 2.0 и DisplayPort 2.1, но "Thunderbolt 5" может инкапсулировать не только эти протоколы, но и PCI Express. Удвоение пропускной способности положительно скажется на скорости линий PCI Express, которые будут передаваться через интерфейс.

Кабели и разъемы нового поколения Thunderbolt не меняются. Можно будет использовать нынешние кабели длиной 1 м. Thunderbolt 4 поддерживает подключение пяти устройств по цепочке. Что касается клиентских портов (downstream), новое поколение Thunderbolt поддерживает до 16.

Пока неясно, когда новая версия будет запущена, но Intel говорит, что новые подробности раскроет лишь в следующем году.