Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал на YouTube видеоролик, в котором показал дизайн будущего iPhone SE 4. Судя по всему, Apple всё же полностью откажется от классического дизайна с кнопкой «Домой».

На этих картинках показан будущий iPhone SE 4 в трёх цветах: красном, белом и чёрном. Аппарат очень похож на iPhone XR: эти рендеры фактически подтверждают слухи, что iPhone SE 4 визуально окажется едва ли не клоном iPhone XR.

По слухам, эта модель станет первой устройством в серии SE, у которого появится фирменная «монобровь», что может намекать на наличие сканера Face ID. При этом некоторые инсайдеры считают, что в бюджетном устройстве Apple откажется от Face ID в пользу Touch ID, размещенного на боковой грани. Также источник прогнозирует, что размер дисплея по диагонали составит 6,1 дюйма.

Выпуск новинки ожидается весной 2023 года.