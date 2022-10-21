Blackmagic Design анонсировала выпуск популярного приложения для редактирования видео DaVinci Resolve для iPad. Компания уже показала интерфейс мобильной версии.

Разработчики обещают поддержку видео в H.264, H.265, Apple ProRes и Blackmagic RAW, совместную работу в облаке, импорт файлов из памяти iPad Pro, внешних накопителей или iCloud и многое другое. На начальном этапе в нём будут доступны страницы Cut и Color. Пользователи даже смогут открывать десктопные проекты в версии для iPadOS, включая совместные проекты Blackmagic Cloud.

Раздел с редактированием видео будет недоступен в мобильной версии, поскольку он заточен под использование мыши и клавиатуры. Эффекты Fusion не появится на релизе, но команда работает над адаптацией этой функции под iPad.

Blackmagic утверждает, что Resolve оптимизирован для процессоров Apple и обеспечивает в 4 раза более высокую скорость рендеринга Ultra HD ProRes на iPad c M2. HDR также поддерживается на более крупном 12,9-дюймовом iPad Pro с чипом M1. Пользователи также смогут использовать внешние дисплеи, такие как Apple Studio Display и Pro Display XDR, для цветокоррекции клипов в пост-продакшне прямо с iPad.

Релиз DaVinci Resolve для iPad состоится в четвёртом квартале этого года. Приложение можно будет скачать бесплатно, но за доступ к некоторым функциям придётся заплатить.