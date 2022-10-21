Пользователю Reddit под ником Lampa183 удалось запустить macOS Catalina на портативной консоли Valve.

По словам энтузиаста, для запуска операционной системы Apple он использовал виртуальную машину SteamOS VirtualBox. Система заработала без серьезных проблем, но с некоторыми оговорками. Например, запуск macOS занимает около 2-4 минут. Также энтузиаст пожаловался на запаздывающую анимацию.

Вероятно, подлагивания macOS связаны с тем, что система не использует ресурсы графического процессора Steam Deck, поскольку даже не распознаёт его. Тем не менее веб-сёрфинг и большинство приложений, по словам автора публикации, работают приемлемо. К слову, macOS Catalina поддерживает 32-битные приложения, так что такое решение можно использовать для запуска разных старых игр.

Steam Deck – это портативная игровая консоль на базе APU AMD Zen 2 с четырьмя ядрами, способными обрабатывать восемь потоков, связанных с 8 вычислительными блоками RDNA 2. Она способна запускать игры для настольных ПК в относительно низком разрешении с приемлемой частотой кадров.