По словам инсайдера, известного под ником Majin Bu, в следующем году Apple может выпустить специальную версию macOS, которую можно будет установить на iPad Pro с чипом M2.

В своём Твиттер-аккаунте инсайдер сообщает, что Apple тестирует «упрощенную» версию macOS под кодовым названием «Mendocino», которая предназначена для iPad Pro на базе процессора M2.

Как считает Majin Bu, macOS получит увеличенный на 25% пользовательский интерфейс, что будет удобно для сенсорного ввода. Однако приложения, по-прежнему останутся версиями, оптимизированными для iPad, а не для macOS. Выход новой macOS якобы запланирован на конец 2023 года.

Инсайдер добавил, что наличие macOS на iPad Pro может объяснить, почему было объявлено о выходе на iPad популярного видео-редактора DaVinci Resolve. Раньше DaVinci Resolve был доступен только на Mac. Также отмечается, что macOS будет функционировать исключительно на iPad Pro с процессором M2 – на предыдущих моделях ОС доступна не будет.

По мнению издания, если информация подтвердится, и Apple действительно переводит на iPad только интерфейс macOS, а не сами программы, то это может вызвать негативные отклики пользователей. Журналисты уверены, что большинство поклонников iPad Pro заинтересованы именно в появлении всех нужных им приложений от macOS, а не в оптимизации уже доступных.

Стоит отметить, что ко всем слухам о возможном выходе специальной версии macOS для iPad нужно относиться с определенной долей скепсиса. Подобная информация появляется в сети уже не первый раз. Однако пока купертиновцы отрицают возможность выхода iPad с macOS. Но это не означает, что компания не тестирует специальные версии своей настольной ОС, которые можно запускать на разных устройствах.