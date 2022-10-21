Служба модерации Apple удалила из магазина приложений App Store приложения «Салют» и «Салют! Умный дом». В связи с этим в полночь 22 октября пользователи iOS потеряют возможность подключать новые устройства от Sber и управлять умным домом через мобильное приложение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пользователей устройств и виртуальных ассистентов Сбера.

Там пояснили, что это связано с нарушением настроек сетевых подключений в удаленных версиях приложений.

В iOS-приложениях осталась только функция голосового управления "умным" домом. "Управлять устройствами Sber с виртуальными ассистентами (SberBox, SberBox Top, SberBox Time, SberPortal, телевизоры на «Салют ТВ») по-прежнему можно будет голосом и через пульт, — уточнили в компании. — Возможность подключения всех устройств, кроме "умного" дома, через страницу web-активации также сохраняется".

Однако спустя некоторое время SberDevices восстановила возможность управления «умным» домом для пользователей iOS в приложении «Салют!».

«В короткие сроки команда SberDevices реализовала техническое решение, позволяющее текущим пользователям приложения «Салют» на iOS продолжать управлять через него своими устройствами умного дома. Для этого в приложении нужно дать команду ассистенту «Открой умный дом»», — пояснили разработчики. У пользователей на Android все функции приложения «Салют» работают в полном объёме.