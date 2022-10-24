У российских ретейлеров в продаже появились версии iPhone 14, предназначенные, судя по маркировке на коробке, для российского рынка.

Как пишет издание Mobiltelefon, на коробках указаны индексы устройств, заканчивающиеся на RU — то есть это модификации iPhone, произведенные специально для России.

Официально Apple временно ушла с российского рынка в марте этого года. В настоящее время ее новинок 2022 года нет на русскоязычном сайте компании из Купертино. Также корпорация официально не анонсировала свое возвращение в страну.

Apple не продаёт свою новую продукцию в стране, а в торговые сети РФ смартфоны и ноутбуки американской компании поступают в рамках параллельного импорта из стран ближнего зарубежья, а также из ОАЭ, ЕС, США и Китая. Причём продавцы сами оформляют на эту технику необходимые сертификаты и предоставляют гарантию в течение 12 месяцев.

Представители рынка считают, что к ретейлерам попали iPhone 14, предназначенные для российского рынка, но теперь поставляемые в Казахстан и другие страны СНГ. Вероятно, упаковочные коробки смартфонов были напечатаны заранее. Теперь они поступили со складов производителя на рынки стран ближнего зарубежья, откуда их в итоге ввезли в Россию, как официальный продукт, согласно маркировке. Технически, смартфоны с такой маркировкой могут приниматься АСЦ Apple к ремонту по гарантии без обращения к продавцу, но эта информация может быть неточной.