Apple повысила стоимость подписки для американских пользователей на музыкальный сервис Apple Music и потоковый видеосервис Apple TV+. Одновременно увеличивается стоимость пакета Apple One. Это первый раз, когда Apple повышает стоимость подписки на Music, TV+ и Apple One в США.

В Apple сообщили, что в 2019 году запустили подписку Apple TV+ по очень низкой цене, поскольку в каталоге сервиса было всего несколько фильмов и сериалов. В компании решили увеличить абонентскую плату, поскольку пользователям сервиса стало доступно гораздо больше контента.

Рост цены на Apple Music связан с увеличением затрат на лицензирование. Исполнители и авторы песен будут зарабатывать больше за стриминг в результате изменения ценового уровня.

Ежемесячная оплата Apple Music повышается на 1 доллар для индивидуальных подписчиков и на 2 доллара для семейного использования. Apple TV+ подорожает на 2 доллара (у него только один уровень, который поддерживает функцию Family Sharing на всех тарифных планах). Apple One подорожает на 3 доллара в месяц.

Стоимость подписки на сервисы на российском сайте Apple пока не изменилась. Планирует ли компания повысить стоимость услуг в России, пока неясно. Стоит отметить, что сервисы Apple по-прежнему доступны в РФ, но большинство способов их оплаты недоступны.