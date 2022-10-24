Следующий компьютер Mac Pro будет оснащён процессорами, «которые как минимум в 2 или 4 раза мощнее», чем ещё не выпущенный чип M2 Max, заявляет Марк Гурман из Bloomberg. Рабочие станции Mac Pro, по его мнению, получат процессоры M2 Ultra и M2 Extreme, которые будут сочетать от 24 до 48 вычислительных ядер и от 76 до 152 графических.

Последний актуальный компьютер Apple Mac Pro комплектуется процессором Intel Xeon W с количеством ядер от 8 до 24. По словам Гурмана, Apple выпустит совершенно новый Mac Pro и уже тестирует компьютер с процессором M2 на 24 ядрах (16 производительных и 8 энергоэффективных), 192 ГБ оперативной памяти и 76-ядерным графическим процессором. Но и это не предел. Самую топовую модификацию Mac Pro оснастят 192 ГБ оперативки и 48-ядерным чипом со встроенным 152-ядерным графическим процессором.

Также журналист поделился информацией о других компьютерах Apple. По данным журналиста, Apple разрабатывает ряд новых компьютеров, в который входят версии MacBook Pro с экранами на 14 и 16 дюймов, а также Mac mini. Все устройства получат фирменные процессоры Apple.

MacBook Pro в зависимости от версии получат процессоры М2 Pro и М2 Мах. Вслед за обновлением ноутбуков будут представлены стационарные компьютеры, первым из которых станет новый Mac mini с чипом M2 от новых MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro.

В продажу, как считает Марк Гурман, новое поколение Mac Pro на базе процессоров M2 Ultra и M2 Extreme, не поступит до 2023 года, а вот обновлённые MacBook Pro и Mac mini могут дебютировать либо в ноябре, либо в январе, либо весной следующего года. По крайней мере, такой была периодичность анонса продуктов Apple предыдущих поколений.