Apple выпустила macOS 13 Ventura, новейшую версию ОС для компьютеров Mac. Данному релизу предшествовало несколько месяцев бета-тестирования и совершенствования функций.

Самым заметным нововведением стал режим Stage Manager, который позволяет быстро переключаться между активными окнами на рабочем столе. Аналогичная функция появилась в iPadOS 16. Включить «Постановщик» (как его по-русски назвала Apple) можно из Центра Управления.

В новой ОС появилась функция Continuity Camera, позволяющая использовать iPhone в качестве веб-камеры. Пользователям доступны режимы размытия заднего фона, фильтры цвета и настройки света в сценах. Также есть режим, позволяющий транслировать одновременно кадр с лицом и происходящим на столе.

Сервис FaceTime получил поддержку Handoff, поэтому теперь можно легко перемещать вызовы между разными устройствами Apple, например с iPhone на Mac. В «Почте» можно планировать время отправки сообщений, в Safari можно создать общую группу вкладок для друзей. «Настройки» теперь оформлены по образу и подобию iPadOS, а стандартные приложения подверглись небольшому редизайну.

В приложение «Сообщения» добавлены новые кнопки отмены и редактирования для исправления ошибок или отзыва недавно отправленного iMessage, а также появилась возможность пометить сообщения как непрочитанные. Случайно удаленные сообщения можно восстановить, а также доступны новые функции совместной работы.

Теперь пользователи могут использовать Spotlight для поиска изображений в своей библиотеке фотографий, в интернете и в системе. Можно искать фотографии по местоположению, людям, сценам или объектам, а функция Live Text позволяет выполнять поиск по тексту внутри изображений. Spotlight включает расширенные результаты по категориям – актерам, фильмам или другим критериям поиска.

Apple планирует сделать браузер Safari более безопасным с помощью технологии Passkey, учетных данных нового поколения, которые заменяют пароль. Ключи доступа остаются на устройстве и никогда не передаются на сервер, что делает их гораздо более безопасными, чем пароли. Ключи доступа просты в использовании: при входе в систему выполняется аутентификация с помощью Touch ID или Face ID, а также они синхронизируются между устройствами через связку ключей iCloud и могут использоваться на устройствах сторонних производителей с аутентификацией по iPhone.

Ранее приложения «Часы» и «Погода» были доступны лишь на iPhone и iPad, но теперь их можно использовать и на Mac Полноэкранное приложение «Погода» предоставляет подробные сведения об осадках, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, а также историю этих показателей. Приложение «Часы» позволяет просматривать мировое время, устанавливать секундомер, таймер и даже будильник.

Некоторые нововведения появились на разных устройствах одновременно – экосистема Apple стала еще более цельной.

Обновиться могут владельцы следующих компьютеров Apple: