Apple опубликовала ряд обновлений в правилах пользования App Store. Среди прочего компания подтвердила, что пользователи имеют право торговать невзаимозаменяемыми токенами (NFT) через приложения в App Store, однако все подобные сделки должны совершаться исключительно через внутреннюю платежную систему Apple. Это означает, что все трансакции с NFT в экосистеме компании будут облагаться стандартным для нее налогом 30%.

Согласно обновлённому руководству, приложения могут продавать NFT и сопутствующие услуги только через механизм покупок Apple внутри приложений и «не могут включать кнопки, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к другим механизмам покупки, кроме внутренних». Другими словами, Apple запрещает покупать цифровые активы на iPhone и iPad в обход её платёжной системы.

Также запрещено для разблокировки функций в приложении использовать собственные инструменты — криптовалюты, криптокошельки, QR-коды.

Работать с криптовалютами по новым правилам можно только через приложения бирж, при условии, что они предлагаются только в странах или регионах, где приложение имеет лицензию или официальное разрешения для работы с криптовалютами.