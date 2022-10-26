Вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак принял участие в мероприятии Wall Street Journal Tech Live. В процессе обсуждения Джосвиак заявил, что Apple будет соблюдать закон Евросоюза об унификации зарядных портов в электронных устройствах.

«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил Джосвиак, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли компания выпускать смартфоны без порта Lightning.

Он отказался уточнить, когда Apple приступит к производству iPhone с разъемом USB-C. Сроки для европейских клиентов «диктуют европейцы», отметил Джосвиак. Но напомнил, что принятый в ЕС закон предписывает, чтобы все мобильные телефоны и планшеты использовали зарядку USB-C начиная с осени 2024 года.

Топ-менеджер Apple отметил, что компания недовольна тем, что ей придется заменить зарядный порт. Он подчеркнул, что Apple всегда старалась идти собственным путем и доверяет своим инженерам. Джосвиак заявил, что перевод iPhone с Lightning на USB-C приведет к большому количеству электронных отходов.

В октябре Европарламент одобрил закон, требующий выпускать гаджеты для продажи на территории ЕС с разъемом для зарядного устройства типа USB-С. Производители устройств должны будут выполнить требование к осени 2024 года. Новые правила в первую очередь затрагивают Apple, поскольку основные конкуренты компании, такие как Samsung и Xiaomi, уже выпускают смартфоны с USB-C.