На этой неделе в официальном магазине цифрового контента Apple App Store стало больше рекламы. Теперь рекламодатели могут размещать такой контент на вкладке «Сегодня» и «Вам также может понравиться» в нижней части списков приложений. До этого пользователи видели рекламу только на вкладке поиска.

В первый же день новой возможностью воспользовались создатели азартных игр, что вызвало негодование у ряда разработчиков, сотрудничающих с Apple. При этом реклама азартных игр может появляться даже в разделе с приложениями для детей или возле сервисов, которые должны помочь пользователю избавиться от игровой зависимости.

«Теперь на странице моего приложения демонстрируется реклама азартных игр, что меня не устраивает. Apple не должна закрывать глаза на это. App Store сильно испортил такую великую компанию», — написал в своём аккаунте в сети Twitter iOS-разработчик Марко Армент. Недовольство также высказали некоторые другие разработчики, которых поддержал главный редактор ресурса MacStories Федерико Витиччи.

Приложения призывают игроков покупать цифровую валюту для совершения ставок и обещают вывод выигрыша через PayPal, Apple Pay. Интерес подстегивает обилие популярных игр, таких как блэкджек, покер, рулетка и многих других.

В MacRumors отметили, что новая рекламная политика в App Store является частью стратегии Apple по трехкратному увеличению доходов от рекламы.