iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус
Ожидается, что Apple заменит самую дорогую модель iPhone 15 Pro Max на iPhone 15 Ultra. Согласно новому отчету LeaksApplePro, новинка получит корпус из титана премиум-класса вместо привычной нержавеющей стали.
По словам журналистов, использование титана характерно для премиальных устройств — считается, что 15 Ultra окажется самым дорогим смартфоном Apple. Уточняется, что американская компания уже использовала титан в своих гаджета — так, в сентябре были выпущены умные часы Apple Watch Ultra, которые получили корпус из титана. Также считается, что в прошлом Apple тестировала применение титана в iPhone.
Также в качестве подтверждения приводятся патенты Apple, связанные с титаном, которые намекают на титановый корпус смартфона или другого устройства. Список формулировок из патентов выглядит следующим образом: «Титановые компоненты с пескоструйной обработкой поверхности», «Текстурированная поверхность для титановых компонентов», «Неокрашенная поверхность из нитрида титана».
Предполагается, что флагманская модель будет оснащена дополнительной камерой в виде перископного объектива и предложит поддержку видеосъемки в 8K-разрешении. Кроме того, базовая модель iPhone 15 Ultra получит 256 ГБ, в то время как другие версии iPhone 15 все еще будут оснащаться накопителем объемом 128 ГБ.
Серию iPhone 15 по традиции представят на осенней презентации Apple, которая, вероятно, пройдет в начале или середине сентября 2023 года.
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