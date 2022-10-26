Ожидается, что Apple заменит самую дорогую модель iPhone 15 Pro Max на iPhone 15 Ultra. Согласно новому отчету LeaksApplePro, новинка получит корпус из титана премиум-класса вместо привычной нержавеющей стали.

По словам журналистов, использование титана характерно для премиальных устройств — считается, что 15 Ultra окажется самым дорогим смартфоном Apple. Уточняется, что американская компания уже использовала титан в своих гаджета — так, в сентябре были выпущены умные часы Apple Watch Ultra, которые получили корпус из титана. Также считается, что в прошлом Apple тестировала применение титана в iPhone.

Также в качестве подтверждения приводятся патенты Apple, связанные с титаном, которые намекают на титановый корпус смартфона или другого устройства. Список формулировок из патентов выглядит следующим образом: «Титановые компоненты с пескоструйной обработкой поверхности», «Текстурированная поверхность для титановых компонентов», «Неокрашенная поверхность из нитрида титана».

Предполагается, что флагманская модель будет оснащена дополнительной камерой в виде перископного объектива и предложит поддержку видеосъемки в 8K-разрешении. Кроме того, базовая модель iPhone 15 Ultra получит 256 ГБ, в то время как другие версии iPhone 15 все еще будут оснащаться накопителем объемом 128 ГБ.

Серию iPhone 15 по традиции представят на осенней презентации Apple, которая, вероятно, пройдет в начале или середине сентября 2023 года.