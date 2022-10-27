Apple запустила тестирование новой веб-версии iCloud. В сравнении с предыдущей версией главная страница стала информативнее, а её содержание можно настроить с помощью интерактивных виджетов. Среди других изменений — новое цветовое оформление.

В веб-версии iCloud теперь нет иконок приложений. Вместо них появились интерактивные виджеты, позволяющие пользователям быстрее получать доступ к файлам и видеть последние синхронизированные изменения без перехода в само приложение. К примеру, «Фото» показывает последние фотографии, попавшие в облачное хранилище, а «Почта» сразу выводит несколько последних писем. Главная страница стала более информативной.

Ещё Apple изменила внешний вид отдельных облачных сервисов, но правки незначительные — некоторые элементы теперь выглядят современнее или называются иначе.

Перейти на бета-версию iCloud можно с главной страницы сервиса или напрямую по адресу beta.icloud.com.