Apple работает над iPad с экраном диагональю в 16 дюймов и матрицей mini-LED. Релиз якобы запланирован на четвертый квартал 2023 года, сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

«Устройство ещё больше стирает грань между iPad и MacBook, приближая размер экрана планшета к размеру дисплея самого большого ноутбука Apple, который также оснащён 16-дюймовой панелью», — пишет Уэйн Ма из The Information.

Предположительно, такая новинка будет ориентирована на творческих людей, которые выиграют от большей площади экрана в своей работе. Это могут быть графические дизайнеры и художники.

Слухи о 16-дюймовом iPad появилась впервые. Ранее инсайдеры упоминали о возможном появлении устройства с диагональю экрана от 14 до 15 дюймов. Инсайдер Apple, журналист Марк Гурман, говорил о более крупном iPad еще в 2021 году, а недавно заявил, что такая модель может появиться через год или два.