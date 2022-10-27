Apple приостановила показ рекламы азартных игр в App Store после многочисленных жалоб со стороны разработчиков и пользователей. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление официального представителя компании Тревора Кинсейда.

Как пишет издание, пользователей возмутила неуместная реклама и площадки, на которых она размещена. Например, реклама азартных игр появилась на страницах программ для лечения азартной зависимости и даже в приложениях для детей, а реклама видеочата для взрослых показывается в книжном разделе Apple Books.

Также журналисты заметили, что в правилах App Store ничего не сказано про запрет на продвижение некоторых типов приложений. К примеру, в правилах сказано, что реклама азартных игр может быть недоступна в некоторых регионах из-за местного законодательства, но нет ограничений на то, какой аудитории можно показывать ссылки на подобные сервисы.

Пока Apple не сообщала, сколько продлится пауза и будет ли изменена политика компании в связи с прохладным приёмом нововведений пользователями. Также неизвестно, какие категории приложений, кроме игорных, тоже «поставлены на паузу». Сама компания заявила следующее: «Мы приостановили рекламу, связанную с азартными играми и несколькими другими категориями, на страницах продуктов в App Store».